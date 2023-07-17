Эрдоган планирует найти путь к возобновлению зерновой сделки

"Зерновое соглашение" вошло в историю как успешный пример. Мы готовы сделать все возможное для продолжения этой инициативы. К сожалению, российская сторона не продлила ее сроки".

Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам до официального визита в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

Президент Турции отметил, что благодаря этой инициативе на мировой рынок было поставлено более 33 млн тонн зерна, в результате в бедных странах был предотвращен продовольственный кризис.

"Но я верю, что президент России Владимир Путин хочет продолжения этой инициативы. Наши главы внешнеполитических ведомств России и Турции проведут телефонный разговор по этому вопросу. По возвращению я проведу обсуждения с президентом России Владимиром Путиным. В августе мы встретимся с Путиным и подробно обсудим эту тему", - отметил Эрдоган.

Ранее мы писали об объеме зерна, транспортированного в рамках зерновой сделки.