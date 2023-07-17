В США отменили тысячи авиарейсов

Почти 3 тыс. рейсов были отменены и более 9 тыс. задержаны в минувшие сутки в аэропортах США в связи со сложными погодными условиями. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные американского портала flightaware.com, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В международном аэропорту JFK в Нью-Йорке 168 рейсов были отменены, а 314 самолетов вылетели со значительной задержкой. В аэропорту мегаполиса LaGuardia отменили 142 рейса, в Newark Liberty отложили 249 рейсов. По информации телеканала, экстренная ситуация была связана с грозами на северо-востоке страны и наводнениями в штатах Вирджиния, Пенсильвания и Нью-Джерси.