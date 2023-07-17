Армению захватывает эпидемия кори
Количество подтвержденных случаев кори в Армении в понедельник достигло 322.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, приводя данные на 17 июля.
Недельный прирост заболевших корью составил 29 человек, из которых 19 - дети.
"Госпитализированы 6 пациентов, выписаны из медцентров 192 гражданина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из общего числа заболевших 222 - дети, 100 - взрослые.
Согласно национальному календарю вакцинаций, прививки против кори предусмотрены для детей в возрасте от 1 года до 4-6 лет. Минздрав призывает родителей детей, не прошедших вакцинацию, обращаться в поликлинику.
Вакцинации подлежат также лица, контактировавшие с больными корью и не получившие две дозы прививки от этого вирусного заболевания.
Ранее мы писали о том, что корь превращается для Армении во второй COVID.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре