Япония предложила способ решить мировые проблемы с газом

В Японии предложили создать мировой запас природного газа. Соответствующую идею направило Международному энергетическому агентству (МЭА) Министерство торговли страны, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создать мировой запас газа предлагают по аналогии с чрезвычайным резервом в нефтяном секторе США. Эта мера должна помочь странам-участникам соглашения решить проблемы с топливом: избежать его дефицита и стабилизировать цены. Обсудить идею планируют во время конференции производителей и потребителей СПГ, которая состоится в Токио 18 июля.

У стран-членов Евросоюза есть целевые показатели по хранению природного газа. В Азии топливо запасают преимущественно в сжиженном виде (СПГ), который не подразумевает длительного хранения, так как со временем он испаряется.

В Европе закончили отопительный сезон 2022-2023 годов с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ). К началу апреля уровень заполненности ПХГ составил 55,6 процента - вдвое выше, чем прошлой зимой и на два процента выше, чем в отопительном сезоне 2020 года. Эксперты объясняют это теплой зимой, сокращением спроса со стороны промышленности и стабильным импортом сжиженного природного газа (СПГ).

Из-за рекордной заполненности хранилищ трейдеры предупредили о возможном падении цен на топливо ниже нуля. Продавцы будут вынуждены платить, чтобы их газ забирали, поскольку хранить его невыгодно. На газовых рынках это редкость, но в торговле электроэнергией отрицательные цены встречаются все чаще, заявили опрошенные Bloomberg эксперты. Последний раз отрицательные цены на газ в Европе фиксировались 17 лет назад - в октябре 2006 года, когда был запущен норвежский газопровод Langeled и хранилища в Великобритании оказались почти полными.