Финляндии предрекли проблемы из-за вступления в НАТО

Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО, заявил в статье для Ilta-Sanomat политический обозреватель Сеппо Варьюс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Через полвека нас, наверняка, ждут сюрпризы. О сегодняшнем выборе гарантированно придется пожалеть", - отметил эксперт.

Варьюс заявил, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс не по "идеологическим соображениям", а потому что от России якобы исходила угроза.

Журналист также считает, что отношения Финляндии с Россией в настоящее время разорваны и что США следует смотреть "на Тихий океан, а не на Атлантику".

"Если ЕС станет сильнее, то через 50 лет он может стать безжалостным соперником США. Что тогда произойдет с НАТО?" - задался вопросом финский политолог.

Финляндия стала официальным членом НАТО в апреле. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что финские власти готовы помочь Украине стать членом блока.