Обозреватель китайского телеканала China Global Television Network (CGTN) Бобби Надери утверждает, что отказ Североатлантического альянса от смягчения опасений Российской Федерации в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он утверждает, что другой ошибкой альянса является поспешная помощь украинской стороне, которая была оказана в 2014 году и построенная без понимая сложной внутренней динамики.

"Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий в Украине во имя "победы", - считает Надери.

Последствия критических ошибок журналист не указал.

До этого постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил Североатлантический альянс в попытках расширении своего влияния.