В Китае назвали роковую ошибку НАТО
Обозреватель китайского телеканала China Global Television Network (CGTN) Бобби Надери утверждает, что отказ Североатлантического альянса от смягчения опасений Российской Федерации в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он утверждает, что другой ошибкой альянса является поспешная помощь украинской стороне, которая была оказана в 2014 году и построенная без понимая сложной внутренней динамики.
"Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий в Украине во имя "победы", - считает Надери.
Последствия критических ошибок журналист не указал.
До этого постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил Североатлантический альянс в попытках расширении своего влияния.
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