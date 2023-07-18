Берлин решил создать самую оснащенную дивизию в НАТО

Берлин решил к 2025 году создать самую оснащенную дивизию в НАТО среди европейских союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего армией, генерал-лейтенанта Альфонса Меиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На данный момент у Германии нет ни одной боеспособной дивизии, воинской части, насчитывающей более 20 тысяч военнослужащих. Планируется, что первое из трех подразделений будет подготовлено к 2025 году, а второе - к 2027-му.

По словам генерал-лейтенанта, изначально Германия подготовит две механизированные бригады. "В любом случае этого будет достаточно, чтобы к 2025 году предоставить наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша совместная цель с нашими голландскими партнерами", - отметил он.

Майс признал, что поставить дивизию, оснащенную достаточным количеством боеприпасов к 2025 году - амбициозная задача на фоне помощи Киеву. "Если мы отправим боеприпасы в Украину, у нас их не будет до тех пор, пока не поступят новые заказы (...), а производственные возможности сократились за последние 30 лет", - заявил немецкий военный, подчеркнув, что с этой проблемой сталкиваются все партнеры по НАТО.