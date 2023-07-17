В Египте зафиксированы случаи неизвестного заболевания

Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта, из-за вспышки неизвестного заболевания в африканской стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщениям СМИ и Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. Это острое зооантропонозное (общее для человека и животных) арбовирусное инфекционное заболевание, передающееся при укусах кровососущих членистоногих переносчиков. Оно характеризуется развитием интоксикации, лихорадки, суставного и геморрагического синдромов. Заболевание широко распространено в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Туристам, планирующим отдых в Египте, необходимо соблюдать меры предосторожности - носить одежду максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях - засетчивать окна и двери. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.

В деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость.

Замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль заявил, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов. Для анализа также взяты пробы комаров и сточных вод.