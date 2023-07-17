Глава Еврокомиссии критикует Москву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила РФ за прекращение соглашения о Черноморской зерновой инициативе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Решительно осуждаю действия России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", - заявила она.

По ее словам, ЕС прилагает усилия для обеспечения продовольственной безопасности.

Продовольственные товары будут по-прежнему транспортироваться из Украины по ранее установленным ЕС наземным маршрутам, добавила она.

22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Соглашение, которое реализуется при координации Турции, направлено на урегулирование мирового продовольственного кризиса.

Первое судно с зерном отбыло из Одесского порта Украины 1 августа 2022 года.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган планирует найти путь к возобновлению зерновой сделки.