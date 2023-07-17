Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, зерновая сделка очень важна, особенно для незащищенных государств, так как она помогает обеспечивать их зерном и удобрениями.