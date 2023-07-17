https://news.day.az/world/1581920.html Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, зерновая сделка очень важна, особенно для незащищенных государств, так как она помогает обеспечивать их зерном и удобрениями.
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