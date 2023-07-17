ЕС может ввести совместные закупки газа на постоянной основе

Евросоюз рассматривает возможность осуществлять совместные закупки газа на постоянной основе, в то время как сейчас эта инициатива является кризисной мерой. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этому документу, Еврокомиссия предложила распространить механизм на закупки водорода и декарбонизированных газов, таких как биометан.

Предполагается, что участие стран ЕС в инициативе будет добровольным. Оно станет обязательным лишь в случае энергетического кризиса.

Как передает Bloomberg, механизм по-прежнему исключает закупки газа у РФ. Мера направлена на диверсификацию поставок в условиях отказа от российского топлива.

ЕС принял механизм совместных закупок газа в декабре 2022 года. Его главная цель - не допускать конкуренции между странами сообщества за поставки газа, что должно способствовать снижению цен. Таким образом Еврокомиссия кардинально изменила свой подход к проблеме газовых рынков по сравнению с периодом антимонопольного расследования против "Газпрома" (2012-2018 годы) - тогда ЕК утверждала, что только свободная конкуренция на рынке газа может привести к снижению цен на него в Европе.