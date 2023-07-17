Немецкие фермеры не видят острой нехватки зерна в Европе

Германский союз фермеров не наблюдает острой нехватки зерна на местном и европейском рынках в свете прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник агентству DPA заместитель генерального секретаря организации Удо Хеммерлинг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В случае длительной приостановки экспорта зерна, масличных культур и удобрений по черноморскому маршруту могут снова возникнуть перебои с поставками и рост цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке", - сказал эксперт. В первую очередь, по его мнению, это произошло бы за счет импортеров зерна из стран Аравийского полуострова, Африки и Азии. "С другой стороны, в Центральной Европе не ожидается дефицита поставок, поскольку здесь имеется собственный урожай", - отметил Хеммерлинг.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обратила внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся ее часть будет выполнена.