"Неизвестная болезнь" вспыхнула в Египте

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус в интервью "Известия" заявил, что "неизвестная болезнь", которая вспыхнула в одной из египетских деревень, может быть лихорадкой денге, передает Day.Az.

Он заявил, что клинические проявления у заболевших, которые описаны в СМИ, напоминают данную лихорадку.

"Снижение давления и кровотечение бывают при этой болезни. Однако при денге можно провести ПЦР-тест и выявить патоген", - отметил он.

Эксперт добавил, что Африка является эндемичной зоной, поэтому там должны быть всегда внимательны.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, лихорадка денге на территории нашей страны была выявлена лишь у тех, кто вернулся из зарубежных государств. Она не передается от человека к человеку, но заразиться можно от комаров.

Также она добавила, что есть два вида течения заболевания. Первое проявляется в том, что сначала у заболевшего поднимается высокая температура, его мучают головные боли, возможна рвота и тошнота, гиперемия кожи. Спустя некоторое время появляется сыпь на груди, которая распространяется на остальные части тела. Могут произойти и проблемы с почками.

Есть также случаи геморрагической лихорадки денге, которая протекает намного тяжелее. При ней может произойти дисфункция многих органов, а также развиться почечная, печеночная и дыхательная недостаточность. Риск летального исхода при таком течении в 10 раз выше.

Пшеничная напомнила, что, выезжая в экзотические страны, надо быть очень бдительным и осторожным.