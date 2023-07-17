Стали известны возможные кандидаты на пост министра обороны Британии

Следующим министром обороны Великобритании после ухода в отставку действующего главы оборонного ведомства королевства Бена Уоллеса осенью 2023 года может стать лидер палаты общин и экс-кандидат на пост премьер-министра Пенни Мордонт. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Politico.

Мордоннт ранее уже была министром обороны Великобритании. Она была назначена в мае 2019 года премьер-министром Терезой Мэй, но была быстро отправлена в отставку ее приемником Борисом Джонсоном.

По данным газеты, другими кандидатами стали глава британского МИД Джеймс Клеверли, заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, замглавы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.