https://news.day.az/world/1581978.html Массовое ДТП с "лобовым" в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Массовое ДТП с "лобовым" в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Как минимум пять машин оказались повреждены в результате столкновения в Петербурге. Кадры с места событий передает Day.Az со ссылкой на Известия.
На видео - две машины получили достаточно серьезные повреждения. Также очевидцы заметили два валяющихся на дороге детских кресла.
Есть ли пострадавшие в ДТП люди и сколько - на данный момент неизвестно.
Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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