Массовое ДТП с "лобовым" в Санкт-Петербурге

Как минимум пять машин оказались повреждены в результате столкновения в Петербурге. Кадры с места событий передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На видео - две машины получили достаточно серьезные повреждения. Также очевидцы заметили два валяющихся на дороге детских кресла.

Есть ли пострадавшие в ДТП люди и сколько - на данный момент неизвестно.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.