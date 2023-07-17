Президент США Джо Байден позвонил в понедельник премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия премьера Израиля.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора Байден пригласил Нетаньяху посетить США. Премьер-министр в свою очередь положительно отреагировал на приглашение.

Стороны согласились, что детали встречи будет согласованы позднее израильской и американской командами.