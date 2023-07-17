https://news.day.az/world/1581982.html Байден пригласил Нетаньяху посетить США
Байден пригласил Нетаньяху посетить США
Президент США Джо Байден позвонил в понедельник премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия премьера Израиля.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора Байден пригласил Нетаньяху посетить США. Премьер-министр в свою очередь положительно отреагировал на приглашение.
Стороны согласились, что детали встречи будет согласованы позднее израильской и американской командами.
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