https://news.day.az/world/1581993.html Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Канцелярии короля Марокко.
Согласно сообщению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал письменное решение о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой королю Мохаммеду VI, и теперь Израиль может открыть консульство в столице Западной Сахары Дахле. Перед передачей грамоты королю Нетаньяху назначил Шарона Итача на пост военного атташе Израля в Марокко.
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