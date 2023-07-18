Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Канцелярии короля Марокко.

Согласно сообщению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал письменное решение о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой королю Мохаммеду VI, и теперь Израиль может открыть консульство в столице Западной Сахары Дахле. Перед передачей грамоты королю Нетаньяху назначил Шарона Итача на пост военного атташе Израля в Марокко.