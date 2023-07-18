Анкара и Эр-Рияд подписали соглашения в сфере энергетики и обороны

Турция и Саудовская Аравия подписали во вторник несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сферах энергетики, связи, инвестиций и обороны.

Как передает Day.Az, подписание документов состоялось в Джидде после встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Так, были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области поощрения прямых инвестиций между Турцией и Саудовской Аравией, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере связи между Управлением по коммуникациям администрации президента Турции и министерством информации Саудовской Аравии, план реализации сотрудничества между министерством национальной обороны Турции и министерством обороны Саудовской Аравии, меморандум о взаимопонимании в области энергетики между министерством энергетики и природных ресурсов Турции и министерством энергетики Саудовской Аравии, а также соглашение о сотрудничестве между министерством обороны Саудовской Аравии и компанией Baykar.

На церемонии подписания документов также присутствовали Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Салман.

Напомним, что Эрдоган прибыл в понедельник с визитом в Саудовскую Аравию и провел встречу с наследным принцем. Президент Турции также посетит Катар и ОАЭ.