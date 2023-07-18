В Польше упал самолет, есть погибшие

В Польше упал самолет Cessna 208, погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Инцидент произошел в Новодворском районе страны, сообщает польское издание Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самолет упал на людей в аэропорту Хрцинно под Насельском. Проводится спасательная операция. На место выехали многочисленные экстренные службы", - пишет издание.

Информацию о 10 погибших и пяти раненых приводит пресс-служба Государственной противопожарной службы в Варшаве, позже работник пожарной команды ближайшего населенного пункта Павел Плаговский сообщил изданию, что раненых 12.

Польские журналисты пишут, что с самолета осуществлялись прыжки с парашютом, в момент падения аппарата внутри находился только пилот. Самолет упал на ангар, в котором люди укрывались от дождя.

Причина падения самолета не называется.