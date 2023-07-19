Крупнейшей экономике Европы предрекли усиление кризиса

По итогам 2023 года крупнейшая экономика еврозоны может сократиться более чем на 0,3 процента в сравнении с прошлогодним показателем. На возможное усиление спада может оказать влияние в том числе сохраняющаяся высокая инфляция в Германии, сообщает Reuters со ссылкой на обновленный прогноз Бундесбанка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за негативных последствий высокой инфляции покупательская способность граждан продолжает снижаться, уточнил президент регулятора Йоахим Нагель. Ухудшение показателя привело к пересмотру июньского прогноза организации, который подразумевал спад ВВП на 0,3 процента к концу декабря. "Восстановление экономики в оставшуюся часть года может оказаться несколько более робким, чем ожидалось в июньских прогнозах", - пришли к выводу в Бундесбанке.

Однако в следующие несколько лет ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Как ожидается, в 2024-м ВВП Германии вырастет на 1,2 процента, а по итогам 2025-го - на 1,3 процента. На увеличение темпов экономического роста повлияют несколько ключевых факторов, включая значительный рост заработной платы, усиление устойчивости местного рынка труда и укрепление курса евро, которое положительно скажется на положении дел ведущих местных экспертов.