В Турции назвали наиболее пострадавшие от прекращения зерновой сделки страны

Евросоюз, Китай и Турция более других ощутят на себе негативные последствия прекращения зерновой сделки. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС турецкий источник, работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией, передает Day.Az.

"В случае реальной и полной отмены договоренностей по зерну нас ждет серьезный рост цен на зерновые в мировом масштабе. Но более всего это ударит по странам ЕС, особенно Германии, Китаю и Турции. Это связано с тем, что именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна", - отметил собеседник.

Цены на зерновые на мировых рынках, по его словам, могут "колоссально взлететь". "Это будет большой проблемой. Прекращение действия зернового коридора также станет крупной проблемой для Украины, которая нуждается в продаже своего продовольствия. Что же касается бедных африканских стран, то они и так не получали больших объемов зерна по коридору. То есть их положение усугубится, но не настолько критично и заметно, как в ЕС, например", - считает источник.