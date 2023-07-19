В Африку по ошибке ушли миллионы писем для американских военных

Миллионы электронных писем для американских военных ушли в Мали из-за опечатки в доменном суффиксе. Об этом рассказал нидерландский интернет-предприниматель Йоханнес Зурбиер, который заключил контракт на управление доменом правительства африканской страны, передает газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бизнесмен рассказал, что малийский домен имеет идентификатор .ml, в то время как суффикс, которым обозначаются почты армии США, выглядит как .mil.

Сам Зурбиер неоднократно обращался к властям США по вопросу массовых почтовых утечек, считая риск использования корреспонденции противниками Вашингтона реальным.

Газета отмечает, что ни одно из сообщений не помечено как секретное, однако они содержат важную информацию о членах семей военнослужащих, состоянии их здоровья, в них также содержатся сведения о документах, удостоверяющих личность, фотографии баз, карты объектов, маршруты официальных поездок и другие сведения.