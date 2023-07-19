https://news.day.az/world/1582030.html Стадо кабанов у жилого дома в Подмосковье попало на видео
Стадо кабанов у жилого дома в Подмосковье попало на видео
У жилого дома в подмосковных Дубровицах заметили стадо кабанов. Ролик с животными опубликовал Telegram-канал "Москва сегодня", передает Day.Az.
На кадрах более десяти особей разного размера пробежались по парковке во дворе. "Целое семейство идет по своим кабаньим делишкам", - прокомментировали увиденное в группе. Ролик набрал десятки положительных реакций пользователей сети.
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