Стадо кабанов у жилого дома в Подмосковье попало
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У жилого дома в подмосковных Дубровицах заметили стадо кабанов. Ролик с животными опубликовал Telegram-канал "Москва сегодня", передает Day.Az.

На кадрах более десяти особей разного размера пробежались по парковке во дворе. "Целое семейство идет по своим кабаньим делишкам", - прокомментировали увиденное в группе. Ролик набрал десятки положительных реакций пользователей сети.