Европу предупредили о рекордной жаре

Из-за теплового взрыва в Сахаре жара в южных государствах Европы в ближайшие дни усилится. Так, температура воздуха на итальянской Сардинии она может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Действующий температурный рекорд в Европе зафиксировали два года назад - тогда на Сицилии наблюдалось 48 градусов тепла. Однако новая волна тепла из Северной Африки, названная в честь Харона, способна обновить показатели сразу в ряде регионов Европы.

Сейчас нетипично жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти южно-европейских стран стали предупреждать граждан о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктурах на фоне погоды.