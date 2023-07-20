В Калифорнии неизвестные скупили землю на $1 млрд вокруг базы ВВС США

В США власти начали расследование крупных сделок по приобретению земли вокруг американской военно-воздушной базы к северо-востоку от Сан-Франциско. Как пишут в издании The Wall Street Journal (WSJ), официальным покупателем является инвестиционная группа Flannery Associates, однако кто конкретно за ней стоит, неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что за последние пять лет группа купила более 21 тысячи гектаров земли (более 300 участков), потратив на это почти миллиард долларов. Это позволило Flannery Associates стать крупнейшим землевладельцем в округе Солано в Калифорнии. Часть земли, как указывается в публикации, находится вокруг базы ВВС "Трэвис". Военный объект является одним из самых больших на западном побережье.

Происходящее не могло не остаться без внимания властей. Так, уже восемь месяцев пытаются установить конечных бенефициаров Flannery Associates, однако их определить так и не удалось.

"Мы не знаем, кто такие Flannery, но их обширные покупки не имеют смысла ни для кого в этом районе", - заявил в беседе с изданием член палаты представителей от Калифорнии Джон Гараменди.

Он добавил, что целенаправленная скупка земли "вплоть до забора в "Тревисе" вызывает серьезные вопросы. Гараменди и член палаты представителей Майк Томпсон попросили Комитет по иностранным инвестициям в США заняться расследованием.

Адвокат группы Flannery отказался от предоставления данных об инвесторах, однако напомнил, что 97 процентов капитала компании поступает от американских инвесторов. Ранее Flannery сообщала о планах использовать приобретенную землю для возобновляемых источников энергии. Также появлялась информация, что ее могут сдавать в аренду производителям оливок.