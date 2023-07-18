Совершена попытка поджога мавзолея Ленина

Накануне вечером один человек попытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Сообщается, что около 22:00 к Мавзолею приблизился 37-летний мужчина по имени Константин и бросил туда "коктейль Молотова".

Он был задержан, составлен протокол об административном правонарушении по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". В настоящее время он находится в отделении полиции, мотивы его действий расследуются.

Сообщается, что сам мавзолай не пострадал.