https://news.day.az/world/1582065.html Совершена попытка поджога мавзолея Ленина
Совершена попытка поджога мавзолея Ленина
Накануне вечером один человек попытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Сообщается, что около 22:00 к Мавзолею приблизился 37-летний мужчина по имени Константин и бросил туда "коктейль Молотова".
Он был задержан, составлен протокол об административном правонарушении по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". В настоящее время он находится в отделении полиции, мотивы его действий расследуются.
Сообщается, что сам мавзолай не пострадал.
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