Москва и Багдад станут энергетическими партнерами

Москва и Багдад запустят качественно новый этап по взаимодействию в сфере энергетики, в частности, в газовой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

По его словам, в настоящий момент между Ираком и Россией наблюдается рост отношений в нефтегазовом секторе. Российские компании, работающие в Ираке, отметил он, как ожидается, в перспективе могут еще больше инвестировать в эту сферу.

"На следующем этапе будет запущен качественно новый тип взаимодействия между Багдадом и Москвой в области энергетики, в частности, в области газа", - сказал ас-Саххаф, не уточнив, какие именно проекты будут реализовывать компании.

