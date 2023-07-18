Инцидент между самолетами США и РФ в небе над Сирией

Соединенные Штаты утверждают, что российский летчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолета МС-12 над Сирией.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, соответствующую информацию распространило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его информации, в воскресенье российский истребитель якобы "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след". Со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена AP пишет, что речь идет о "новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".