https://news.day.az/world/1582069.html Инцидент между самолетами США и РФ в небе над Сирией - Вашингтон раскрывает подробности
Инцидент между самолетами США и РФ в небе над Сирией - Вашингтон раскрывает подробности
Соединенные Штаты утверждают, что российский летчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолета МС-12 над Сирией.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, соответствующую информацию распространило во вторник агентство Associated Press (AP).
По его информации, в воскресенье российский истребитель якобы "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след". Со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена AP пишет, что речь идет о "новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре