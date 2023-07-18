Сеул и Вашингтон озаботились ядерной угрозой Северной Кореи

Южная Корея и США создали совместную консультативную группу по ядерной угрозе КНДР, таким образом озаботившись улучшением координации усилий в случае войны с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое заседание группы назначено на вечер вторника, 18 июля.

"Во многом цель [группы] состоит в том, чтобы убедиться, что у наших южнокорейских союзников больше транспарентности, больше доступа к информации и наличие прямых каналов связи [с США], чтобы они могли обеспечить сдерживание ядерное Северной Кореи", - заявил анонимно представитель американской администрации, отвечающий за контакты с южнокорейскими союзниками.

Китай и Северная Корея в свою очередь раскритиковали создание группы и сочли данное решение дальнейшим усилением напряженности на Корейском полуострове.