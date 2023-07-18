https://news.day.az/world/1582075.html Неизвестный заблокировал вход в мэрию Кишинева
Неизвестный заблокировал вход в мэрию Кишинева
В Кишиневе водитель подъехал вплотную к дверям местной мэрии, заблокировав вход для посетителей и сотрудников.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
По данным канала, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Судя по видео, обстановка рядом с административным зданием спокойная.
О том, находится ли водитель внутри машины и выдвигал ли он какие-либо требования, не сообщается.
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