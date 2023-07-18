Неизвестный заблокировал вход в мэрию Кишинева

В Кишиневе водитель подъехал вплотную к дверям местной мэрии, заблокировав вход для посетителей и сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

По данным канала, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Судя по видео, обстановка рядом с административным зданием спокойная.

О том, находится ли водитель внутри машины и выдвигал ли он какие-либо требования, не сообщается.