https://news.day.az/world/1582086.html Эрдоган подарил принцу Саудовской Аравии автомобиль Togg
Эрдоган подарил принцу Саудовской Аравии автомобиль Togg
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману первый турецкий электромобиль Togg, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Эрдоган провел переговоры с наследным принцем во дворце "Аль-Салман" в узком и расширенном форматах.
После переговоров турецкий лидер подарил Мухаммеду бин Салману первый турецкий электромобиль Togg.
Эрдоган вернулся в отель, в котором проживал, на автомобиле Togg, за рулем которого был наследный принц.
Ранее мы писали о том, что Анкара и Эр-Рияд подписали соглашения в сфере энергетики и обороны.
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