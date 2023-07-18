США будут искать альтернативу зерновой сделке

США и их союзники будут искать способы заменить черноморскую зерновую инициативу, но найти альтернативу такого же масштаба будет непросто.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник.

"Мы будем смотреть, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути вывезти украинскую агропродукцию на мировой рынок... Но очень сложно найти замену такого же масштаба", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Блинкен отметил, что решение России не продлевать сделку может оказать негативный эффект на поиск этих путей, так как "другие страны, компании и так далее будут очень обеспокоены тем, что может случиться с их судами и работниками, если Россия против любого экспорта из Украины".

22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Соглашение, которое реализуется при координации Турции, направлено на урегулирование мирового продовольственного кризиса.