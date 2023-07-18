Америка предупреждает

Стратегическая подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту находится в порту Пусан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник журналистам в Сеуле координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл по итогам консультаций с южнокорейскими коллегами.

"В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане", - подчеркнул он, добавив, что такой заход субмарины в южнокорейский порт происходит впервые за несколько десятилетий и призван продемонстрировать приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР.

Кэмпбелл в Сеуле принимал участие в первом заседании консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. Южнокорейскую сторону представлял первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё. Стороны рассматривали вопрос обмена развединформацией по КНДР и тему ядерного сдерживания.