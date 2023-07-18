Драка между женщинами в Сочи

На обочине одной из улиц Сочи произошла драка между женщинами и девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az.

По данным канала, женщины громко ругались друг на друга, толкались и даже таскали за волосы. Мужчины оттащили драчунов в разные стороны, те, немного остыв, все же разошлись по своим делам.

О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.