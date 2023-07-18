https://news.day.az/world/1582111.html Драка между женщинами в Сочи - ВИДЕО
Драка между женщинами в Сочи - ВИДЕО
На обочине одной из улиц Сочи произошла драка между женщинами и девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az.
По данным канала, женщины громко ругались друг на друга, толкались и даже таскали за волосы. Мужчины оттащили драчунов в разные стороны, те, немного остыв, все же разошлись по своим делам.
О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.
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