Армения ищет военной поддержки в США

Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян обсудил сотрудничество с руководством Нацгвардии США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Находящийся с рабочим визитом в США Асрян 17-18 июля принял участие в конференции, посвященной 30-летию программы сотрудничества в рамках Нацгвардии США.

В рамках мероприятия он встретился с главой бюро Национальной гвардии США Дэниелом Хокансоном, директором по стратегии, планированию и политике Европейского командования США Даниэлем Ласикой, командиром Национальной гвардии Канзаса Майклом Венерди.