https://news.day.az/world/1582115.html Армения ищет военной поддержки в США
Армения ищет военной поддержки в США
Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян обсудил сотрудничество с руководством Нацгвардии США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Находящийся с рабочим визитом в США Асрян 17-18 июля принял участие в конференции, посвященной 30-летию программы сотрудничества в рамках Нацгвардии США.
В рамках мероприятия он встретился с главой бюро Национальной гвардии США Дэниелом Хокансоном, директором по стратегии, планированию и политике Европейского командования США Даниэлем Ласикой, командиром Национальной гвардии Канзаса Майклом Венерди.
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