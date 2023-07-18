Делегация ООН в Стамбуле не закрывает дверь перед возможностью продления зерновой сделки

Делегация ООН в Стамбуле открыта к консультациям по зерновой сделке в случае необходимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.

"Делегация ООН в Стамбуле остается доступной для консультаций в случае необходимости", - сообщила Палла.

Совместный координационный центр завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.

Ранее мы писали о том, что США будут искать альтернативу зерновой сделке.