Члены семьи Кочаряна в прокуратуре

Все члены семьи экс-президента Роберта Кочаряна, в том числе его невестки, были вызваны в управление Генпрокуратуры по конфискации незаконно приобретенного имущества.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном портале уведомлений "Azdarar".

Ранее мы писали о том, что Кочаряна оставят без копейки.