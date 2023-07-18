https://news.day.az/world/1582122.html Члены семьи Кочаряна в прокуратуре
Члены семьи Кочаряна в прокуратуре
Все члены семьи экс-президента Роберта Кочаряна, в том числе его невестки, были вызваны в управление Генпрокуратуры по конфискации незаконно приобретенного имущества.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном портале уведомлений "Azdarar".
Ранее мы писали о том, что Кочаряна оставят без копейки.
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