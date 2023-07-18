ВС Тайваня готовятся получить от США системы ПВО

Вооруженные силы Тайваня планируют заказать у США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS 2.

Как передает Day.Az, об этом во вторник заявил глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн.

В ходе беседы с журналистами в здании законодательного органа он подтвердил информацию, что в бюджет его ведомства заложено приобретение этих ЗРК. "Что касается сроков получения, то до сегодняшнего дня мы пока не получили уведомления, но соответствующая работа ведется", - приводит его слова Центральное информационное агентство острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.