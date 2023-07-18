https://news.day.az/world/1582128.html Трюдо освистали на выступлении в Галифаксе - ВИДЕО
Трюдо освистали на выступлении в Галифаксе - ВИДЕО
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо освистали на открытии Североамериканских игр коренных народов. Политик вышел на сцену, чтобы поприветствовать спортсменов, но успел только поздороваться.
Впрочем, Джастину Трюдо к такой реакции публики не привыкать. Премьер-министр постоянно сталкивается с недовольством толпы во время публичных выступлений, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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