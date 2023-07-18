https://news.day.az/world/1582129.html В проливе Босфор обнаружена мина
В проливе Босфор обнаружена мина
В проливе Босфор найдена неразорвавшаяся мина.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщил TRT Haber.
Отмечается, что гражданин, ловивший мидий в проливе, обнаружил под водой предмет, напоминающий мину. Он сообщил об этом правоохранительным органам.
Полиция приняла меры безопасности на берегу, а водолазы тем временем извлекли мину из воды. Боеприпас увезли на экспертизу, а затем обезвредили.
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