Главы МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку

18 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает во вторник Day.Az.

Кроме того, также обсуждалась возможность закупки Анкарой крупногабаритных самолетов у Москвы для тушения лесных пожаров.

"Обсуждались последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупка у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров", - сообщил МИД Турции.

Подробности и результаты переговоров пока не разглашаются.

Напомним, что Россия объявила, что с 18 июля сделка прекращает действие. Российская сторона будет готова ее возобновить, когда будет выполнена российская часть договоренностей.

Как сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, США и их союзники будут искать способы заменить зерновую сделку, но найти альтернативу такого же масштаба будет непросто.

Ранее мы писали о том, что делегация ООН в Стамбуле не закрывает дверь перед возможностью продления зерновой сделки.