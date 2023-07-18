https://news.day.az/world/1582139.html В Анкаре прогремел взрыв
В Анкаре прогремел взрыв
Взрыв прогремел на заводе по производству капсул в Анкаре, есть раненые.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал A Haber.
"На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности (MKE) в Анкаре прогремел взрыв", - сообщил телеканал.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.
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