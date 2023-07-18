Взрыв прогремел на заводе по производству капсул в Анкаре, есть раненые.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал A Haber.

"На заводе по производству капсул машиностроительной и химической промышленности (MKE) в Анкаре прогремел взрыв", - сообщил телеканал.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.