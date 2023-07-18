На Уолл-Стрит спрогнозировали очередное ослабление курса доллара

Аналитики Уолл-стрит ожидают дальнейшего ослабления доллара на фоне вероятного прекращения ужесточения политики ФРС США. Большинство участников рынка считают, что снижение ставок произойдет в 2024 году, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"Мы считаем, что доллар вступит в многолетний нисходящий тренд на том основании, что цикл ужесточения ставок ФРС перерастет в цикл смягчения, и это потянет доллар вниз, даже если другие центральные банки также будут снижать ставки", - заявил глава отдела стратегии Standard Bank Стивен Барроу.

Индекс доллара США (DXY) на прошлой неделе упал более чем на 2%, что стало самым большим недельным падением с ноября. Снижению американской валюты способствовало восстановление сырьевых цен, а также цены на золото.

Как пишет агентство, американская валюта находится на самом низком уровне более чем за год, поскольку признаки замедления инфляции подкрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС США вскоре прекратит повышать процентные ставки.

Управляющий фондом BNP Paribas Asset Management Питер Вассалло считает, что наиболее вероятным вариантом развития событий является "сохранение слабости доллара в течение ближайших месяцев". При этом эксперт сделал ставку на рост австралийского доллара, новозеландского доллара и норвежской кроны.



