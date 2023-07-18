У берегов Тайваня обнаружили "рыбу Судного дня". Дайверы наткнулись на неё у побережья Жуйфана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Примету, которая объясняет появление огромного сельдяного короля перед землетрясением, можно объяснить следующим образом - глубинная планктонная рыба появляется на поверхности каждый раз, когда начинается вибрация плит земной коры перед их отломом при последующем землетрясении.

В том, что примета "работает", японцы убеждались не раз, недавний случай произошёл за два года до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС "Фукусима-1" в 2011-м, когда на берег выбросились десятки таких рыб.