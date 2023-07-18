У берегов Тайваня обнаружили «рыбу Судного дня» - ФОТО - ВИДЕО
У берегов Тайваня обнаружили "рыбу Судного дня". Дайверы наткнулись на неё у побережья Жуйфана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Примету, которая объясняет появление огромного сельдяного короля перед землетрясением, можно объяснить следующим образом - глубинная планктонная рыба появляется на поверхности каждый раз, когда начинается вибрация плит земной коры перед их отломом при последующем землетрясении.
В том, что примета "работает", японцы убеждались не раз, недавний случай произошёл за два года до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС "Фукусима-1" в 2011-м, когда на берег выбросились десятки таких рыб.
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