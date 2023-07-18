В Австралии на берег выбросило загадочный цилиндр большого размера, пишет UPI. Теперь властям предстоит выяснить природу его происхождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неопознанный объект в форме цилиндра выбросило на пляж в западной части Австралии. В полиции заявили, что предмет был осмотрен Департаментом пожарной и аварийной службы, а также специалистами из центра химии. Эксперты приняли решение, что находка не представляет опасности для жителей.

"Полиция штата будет поддерживать безопасность объекта до тех пор, пока он не будет удален, а представителям общественности рекомендовано держаться подальше от этого места", - говорится в заявлении властей.

Представители администрации штата заявили, что цилиндр, скорее всего, являются частью космической ракеты-носителя.

"Мы поддерживаем связь с партнерами по всему миру, которые могут предоставить дополнительную информацию", - прокомментировали в австралийском космическом агентстве.