https://news.day.az/world/1582202.html Автомобили тонут в воде в Москве - ВИДЕО
Автомобили тонут в воде в Москве - ВИДЕО
В Москве затопило автомобильные дороги после сильного ливня. Видео с затопленной проезжей частью на Новом Арбате опубликовал Telegram-канал "Осторожно, Москва", передает Day.Az.
В ролике видно, что водитель легковушки вышел из автомобиля и толкал ее вручную. Отмечается, что из-за воды у мотора произошел гидроудар.
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