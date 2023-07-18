Глава минобороны Саудовский Аравии рад подписанию военных контрактов с Турцией

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бин Салман выразил удовлетворение подписанием плана реализаций, укрепляющего оборонное сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Я рад подписать с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером план реализации, укрепляющий оборонное и военное сотрудничество между двумя дружественными странами", - написал бин Салман в Twitter.

Он также сообщил о подписании между Минобороны Саудовской Аравии и турецкой компанией "Байкар" двух контрактов на приобретение турецких беспилотников, а также повышение боеготовности вооруженных сил и укрепление оборонных и производственных мощностей Королевства.

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