Масштабные хищения в армянской армии

В Армении командир одной из воинских частей, а также группа военных обвиняется в мошенничестве, хищении в особо крупном размере.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

По данным следствия, М. Х. посредством начальника финансовой службы С.П. договорился с представителем компании "Газпром Армения" А. Д. о реализации неиспользованного воинской частью объема газа и присвоении части средств.

В период с октября 2018 г. по март 2019 г. по указанию М. Х. показания счетчика газа воинской части были подделаны путем механического вмешательства. С.П. каждый месяц составлял акты с фальшивыми данными счетчика, на основе которых Минобороны платило за неиспользованный газ - всего 12 млн драмов ($30.860).

Позже А. Д. передал 2 млн драмов ($5.150) из этих средств командиру воинской части.

Выяснилось, что М. Х. использовал такую же схему для присвоения денег по части электроэнергии. Он договорился с представителем "Элсетей Армении" С. Х. - здесь ущерб государству оценивается в 11 млн. драмов ($28.300).

Ранее мы писали о том, что бывший глава полицейских Армении присвоил миллионы.