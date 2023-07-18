Армянские каналы протестуют против произвола

Армянские телеканалы, попавшие под санкции "Телевизионной и радиовещательной сети Армении", выразили осуждение в связи с его решением о ежедневном двухчасовом прекращении вещания.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, компании требуют прекратить отключения, в противном случае обратятся в суд.

В их совместном заявлении отмечается, что решение несправедливое и может полностью нарушить их работу.

11 апреля стало известно о прекращении вещания пяти армянских телеканалов. Отмечалось, что речь идет о накопивших долги телекомпаниях "Шант", "АТВ", "Freenews", "Дар 21" и "Фортуна".

"На фоне сокращения доходов от рекламы, особенно в период и без того убыточных летних месяцев, отключение от эфира может полностью нарушить работу телекомпаний", - говорится в сообщении, распространенном телекомпаниями.

