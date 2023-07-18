Эрдоган прибыл с визитом в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Катар, передает Day.Az.

В аэропорту Дохи Эрдогана и сопровождающую его делегацию встретил заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Ожидается, что президент Турции встретится с эмиром арабского государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Катар - вторая остановка в трехдневном турне Эрдогана по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики. Ранее президент Турции посетил Саудовскую Аравию, после визита в Катар он отправится в Объединенные Арабские Эмираты.