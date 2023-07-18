https://news.day.az/world/1582260.html Эрдоган прибыл с визитом в Катар
Эрдоган прибыл с визитом в Катар
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Катар, передает Day.Az.
В аэропорту Дохи Эрдогана и сопровождающую его делегацию встретил заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Ожидается, что президент Турции встретится с эмиром арабского государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Катар - вторая остановка в трехдневном турне Эрдогана по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики. Ранее президент Турции посетил Саудовскую Аравию, после визита в Катар он отправится в Объединенные Арабские Эмираты.
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